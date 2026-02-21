Comacchio | Superbonus nei guai 5 milioni a rischio indagati

A Comacchio, un’indagine riguarda un possibile danno di circa cinque milioni di euro legato al Superbonus 110%. Le forze dell’ordine stanno esaminando documenti e dispositivi elettronici, focalizzandosi su due fideiussioni sospette. Sono coinvolte diverse persone, ora sotto indagine, che potrebbero aver ottenuto vantaggi indebiti sfruttando il sistema. La questione ha attirato l’attenzione delle autorità e rischia di avere ripercussioni significative. La procura ha disposto ulteriori accertamenti sulla vicenda.

Un’inchiesta delicata è in corso a Comacchio, con al centro il vaglio di documenti e l’analisi di dispositivi elettronici, in particolare riguardo a due fideiussioni per un valore complessivo di circa cinque milioni di euro e presunti vantaggi indebiti ottenuti attraverso il Superbonus 110%. L’indagine, avviata nel 2024 a seguito di un esposto, coinvolge sei persone e ipotizza reati di corruzione, falsità ideologica e truffa aggravata. A tre giorni dal blitz della guardia di finanza negli uffici del Comune di Comacchio e in altre sedi, l’indagine si concentra su presunte irregolarità legate a un progetto per la realizzazione di un camping a Porto Garibaldi e a lavori di ristrutturazione edilizia agevolati dal Superbonus.🔗 Leggi su Ameve.eu

