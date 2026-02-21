Comacchio | Superbonus nei guai 5 milioni a rischio indagati
A Comacchio, un’indagine riguarda un possibile danno di circa cinque milioni di euro legato al Superbonus 110%. Le forze dell’ordine stanno esaminando documenti e dispositivi elettronici, focalizzandosi su due fideiussioni sospette. Sono coinvolte diverse persone, ora sotto indagine, che potrebbero aver ottenuto vantaggi indebiti sfruttando il sistema. La questione ha attirato l’attenzione delle autorità e rischia di avere ripercussioni significative. La procura ha disposto ulteriori accertamenti sulla vicenda.
Un’inchiesta delicata è in corso a Comacchio, con al centro il vaglio di documenti e l’analisi di dispositivi elettronici, in particolare riguardo a due fideiussioni per un valore complessivo di circa cinque milioni di euro e presunti vantaggi indebiti ottenuti attraverso il Superbonus 110%. L’indagine, avviata nel 2024 a seguito di un esposto, coinvolge sei persone e ipotizza reati di corruzione, falsità ideologica e truffa aggravata. A tre giorni dal blitz della guardia di finanza negli uffici del Comune di Comacchio e in altre sedi, l’indagine si concentra su presunte irregolarità legate a un progetto per la realizzazione di un camping a Porto Garibaldi e a lavori di ristrutturazione edilizia agevolati dal Superbonus.🔗 Leggi su Ameve.eu
Garante della privacy nei guai: vertici indagati per peculato e corruzioneIl Garante della privacy è sotto inchiesta per presunti reati di peculato e corruzione, riguardanti spese non giustificate e l’utilizzo di voli gratuiti.
Ordinavano prodotti caseari dall’estero senza pagarli, poi rivendevano la merce ad aziende compiacenti: 7 indagati e 7 ditte nei guaiSette persone e sette aziende nei guai a Reggio Emilia per un'operazione illegale di acquisti e rivendite di prodotti caseari dall’estero.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Blitz della Gdf in Comune a Comacchio per inchiesta sul Superbonus; Superbonus 110, inchiesta e 6 indagati: blitz della Finanza a Comacchio. Perquisizioni anche in municipio; L’inchiesta a Comacchio. Atti e telefoni al vaglio. Focus su due fideiussioni per circa cinque milioni; Blitz della Finanza a Comacchio. Superbonus, inchiesta e sei indagati. Perquisizioni anche in municipio - Il Resto del Carlino.
Superbonus gonfiati, imprenditore nei guaiUn milione e quattrocentomila euro. È la cifra che, secondo la Procura di Pesaro, sarebbe evaporata dalle casse pubbliche per atterrare nelle tasche di un imprenditore fanese, oggi al centro di uno ... ilrestodelcarlino.it
Blitz della Gdf in Comune a Comacchio per inchiesta sul Superbonus Tra le ipotesi di reato anche truffa e corruzione, sei indagati e-r.press/USDkN #Blitz #Comune #Comacchio x.com