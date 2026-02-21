Colto da malore in un locale | sequestrata la salma di un 50enne

Un uomo di circa 50 anni, proveniente dalla Basilicata, ha perso la vita dopo aver avuto un malore in un locale tra San Pietro al Tanagro e San Rufo. La causa sembra essere stata un improvviso problema di salute che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

Dramma, la scorsa notte, nel Vallo di Diano, dovd un uomo di circa 50 anni, originario della Basilicata, è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in un locale tra San Pietro al Tanagro e San Rufo. È stato portato da una persona alla vicina guardia medica di San Pietro al Tanagro, dove purtroppo è deceduto. La salma è stata sequestrata su disposizione della Procura di Lagonegro e lunedì sarà sottoposta a esame esterno. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Crollo e cedimenti senza fine a Salerno: nuovo sprofondamento del suolo dove è prevista l'inaugurazione di una mattonella 🔗 Leggi su Salernotoday.it

