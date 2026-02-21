Colto da malore in un locale | sequestrata la salma di un 50enne

Un uomo di circa 50 anni, proveniente dalla Basilicata, ha perso la vita dopo aver avuto un malore in un locale tra San Pietro al Tanagro e San Rufo. La causa sembra essere stata un improvviso problema di salute che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

Dramma, la scorsa notte, nel Vallo di Diano, dovd un uomo di circa 50 anni, originario della Basilicata, è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in un locale tra San Pietro al Tanagro e San Rufo. È stato portato da una persona alla vicina guardia medica di San Pietro al Tanagro, dove purtroppo è deceduto. La salma è stata sequestrata su disposizione della Procura di Lagonegro e lunedì sarà sottoposta a esame esterno. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Crollo e cedimenti senza fine a Salerno: nuovo sprofondamento del suolo dove è prevista l'inaugurazione di una mattonella 🔗 Leggi su Salernotoday.it Una raccolta fondi per riportare in Nigeria la salma di Chinedu, stroncato da un maloreUna raccolta fondi è stata avviata per riportare in Nigeria la salma di Chinedu, deceduto a causa di un malore. Milan Hellas Verona, tifoso colto da un malore: la situazioneDurante la partita tra Milan e Hellas Verona allo stadio San Siro, un tifoso è stato improvvisamente colto da un malore. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Colto da malore lungo i sentieri di Oro, in azione soccorsi e vigili del fuoco; Traversara, colto da malore mentre porta fuori la spazzatura: muore 72enne; Sciatore colto da malore, paura alle Melette; Malore su una motonave diretta in Grecia: scattano i soccorsi da Vieste con mare mosso e pioggia battente - FoggiaToday. Signa: ha un malore in chiesa, salvata da poliziotto che usa defibrillatoreMomenti di paura nella nella parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Lorenzo, in piazza Cavour a Signa, dove una donna è stata colta da un improvviso malore accasciandosi a terra e perdendo conoscenz ... firenzepost.it Colto da malore nel suo laboratorio orafo: «Alberto trovato a terra senza vita»Spresiano, orafo 54enne trovato morto nel suo laboratorio in piazza Rigo. Indagini in corso, ipotesi malore improvviso. nordest24.it Colto da malore mentre visitava il duomo di Monreale, morto turista francese di 72 anni. - facebook.com facebook