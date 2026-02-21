Colpevole del reato di bancarotta fraudolenta | arresto a San Romano

Un uomo di 62 anni è stato arrestato a San Romano per bancarotta fraudolenta, dopo che i Carabinieri hanno rintracciato la sua posizione. La decisione deriva da un procedimento giudiziario che lo vede coinvolto in un fallimento sospetto di un’azienda locale. L’arresto è stato effettuato in un appartamento nel centro del paese, dove l’uomo si era rifugiato. La sua cattura segue mesi di indagini sulla sua attività economica, che avevano acceso i sospetti.

Nella mattinata dello scorso 19 febbraio, i Carabinieri della Stazione di San Romano hanno arrestato un uomo di 62 anni, residente nel comune, in ottemperanza a un ordine di carcerazione definitivo. Il provvedimento è stato emesso lo scorso 16 febbraio dalla Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze. Il 62enne è stato riconosciuto colpevole del reato di bancarotta fraudolenta, in relazione a fatti avvenuti a Firenze nell'agosto del 2012. In ottemperanza alla sentenza, il 62enne dovrà espiare una pena detentiva di 3 anni di reclusione. L'arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Pisa, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.