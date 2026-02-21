Cocaina USA | +Decessi e Nuove Rotte Epidemia al Top da Febbraio 2026

Negli Stati Uniti, l’aumento dei decessi legati alla cocaina si collega a nuove rotte di traffico e a un mercato più aggressivo. Le forze dell’ordine hanno sequestrato quantità record di droga nelle ultime settimane, mentre i medici segnalano un incremento di overdose tra i giovani. La diffusione della sostanza si intensifica soprattutto nelle grandi città, dove le vie di approvvigionamento si rafforzano. Le autorità cercano di contrastare questa escalation, che ormai coinvolge anche le aree rurali.

Cocaina USA: Un’Epidemia Silenziosa Raggiunge Picchi Inquietanti. La diffusione della cocaina negli Stati Uniti sta vivendo una recrudescenza allarmante, con i livelli di produzione e i decessi correlati che hanno superato i picchi storici. Un’escalation che, a febbraio 2026, riporta alla ribalta una sfida che si pensava in declino, ponendo serie minacce alla salute pubblica e alla sicurezza nazionale. Un Mercato Trasformato: Nuove Dinamiche e Vecchi Rischi. La cocaina, un tempo confinata a specifici contesti sociali, sembra aver riguadagnato terreno, infiltrandosi in fasce di popolazione precedentemente meno esposte.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Corea del Sud, destinazione top del 2026 tra K-culture e nuove rotte aereeLa Corea del Sud si prepara a essere la meta più gettonata nel 2026.

Ryanair, tre nuove rotte da Bergamo per l’estate 2026Ryanair ha annunciato le nuove rotte per l’estate 2026 dagli aeroporti di Bergamo Orio al Serio e Milano Malpensa.

