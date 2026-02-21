Coach Poeta | Olimpia Milano concentrata su se stessa non sugli avversari
Coach Poeta afferma che Olimpia Milano si concentra su se stessi, non sugli avversari, prima della semifinale di Coppa Italia contro Brescia. La squadra lavora intensamente sul miglioramento delle proprie tattiche e sulla gestione delle energie, cercando di rafforzare la coesione interna. Le parole del tecnico sottolineano la volontà di mantenere alta la concentrazione, senza distrazioni esterne. I giocatori si preparano con impegno, consapevoli dell’importanza di questa sfida.
Una semifinale di Coppa Italia accende l’attenzione sul confronto tra Germani Brescia e Olimpia Milano, dove tattica, gestione delle risorse e lettura del momento definiscono le scelte operative. L’incontro è atteso come terreno di verifica per le due squadre, con una lettura chiara dei punti di forza e delle possibili risposte ai segnali avversari. Il tecnico Peppe Poeta descrive lo stato di forma come due buone partite consecutive, realizzate con l’attuale assetto di gioco, e ritiene che questa impostazione rappresenti la scelta migliore per l’incontro. Dal punto di vista operativo, si riconosce che ci sarà un rischio contenuto su Bilan, ma l’attenzione principale va rivolta al proprio equilibrio di gioco, piuttosto che a concentrarsi esclusivamente sugli avversari. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Serie A. LeDay incorona Poeta: "Ora una nuova Olimpia. Giochiamo per il coach»Nell'ultimo turno di Serie A, LeDay ha elogiato Poeta, sottolineando la crescita della nuova Olimpia.
Scelte di Poeta per la semifinale Olimpia Milano-BresciaIl tweet di Olimpia Milano annuncia le scelte di Poeta per la semifinale contro Brescia, a causa di un infortunio che ha costretto il giocatore a cambiare strategia.
Argomenti discussi: Coach Poeta: Intensi per 40 minuti, è stata una partita seria; Olimpia Milano, Poeta: Non era facile rompere il ghiaccio, Diop penso lo perdiamo per un po; Olimpia Milano, Poeta: Grande flusso offensivo. Per noi la difesa fa tutta la differenza; Le chiavi anti-stress di Peppe Poeta, l’allenatore gentile: Padel, sana alimentazione e buon sonno.
Olimpia, la scelta di Poeta: «Rischieremo qualcosa contro Bilan, ma dobbiamo pensare più a noi»Intervenuto ai microfoni di LBA Tv prima della palla a due di Olimpia Milano vs Germani Brescia, il coach biancorosso Peppe Poeta ha spiegato i motivi che lo hanno portato a confermare i sei stranieri ... pianetabasket.com
Olimpia, finisce la Coppa Italia di Diop. Poeta: «Proviamo a interrompere meccanismi di Brescia»L'Olimpia Milano affronta in semifinale di Coppa Italia la Germani Brescia, con la sfida da ex per coach Peppe Poeta. L’Olimpia quest’anno ha battuto Brescia ... pianetabasket.com
MILANO PERDE OUSMANE DIOP PER IL RESTO DELLA COPPA ITALIA Stiramento ai flessori per il lungo, che non sarà a disposizione di coach Peppe Poeta. Niente di grave, invece, per Armoni Brooks. Le ultime: https://www.pianetabasket.com/olimpia- - facebook.com facebook
PEPPE POETA E I PRIMI DUBBI Il coach dell'Olimpia Milano rivela: «A Pozzecco e Messina dissi che non sapevo se volessi allenare». x.com