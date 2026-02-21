Coach Poeta | Olimpia Milano concentrata su se stessa non sugli avversari

Coach Poeta afferma che Olimpia Milano si concentra su se stessi, non sugli avversari, prima della semifinale di Coppa Italia contro Brescia. La squadra lavora intensamente sul miglioramento delle proprie tattiche e sulla gestione delle energie, cercando di rafforzare la coesione interna. Le parole del tecnico sottolineano la volontà di mantenere alta la concentrazione, senza distrazioni esterne. I giocatori si preparano con impegno, consapevoli dell’importanza di questa sfida.

Una semifinale di Coppa Italia accende l’attenzione sul confronto tra Germani Brescia e Olimpia Milano, dove tattica, gestione delle risorse e lettura del momento definiscono le scelte operative. L’incontro è atteso come terreno di verifica per le due squadre, con una lettura chiara dei punti di forza e delle possibili risposte ai segnali avversari. Il tecnico Peppe Poeta descrive lo stato di forma come due buone partite consecutive, realizzate con l’attuale assetto di gioco, e ritiene che questa impostazione rappresenti la scelta migliore per l’incontro. Dal punto di vista operativo, si riconosce che ci sarà un rischio contenuto su Bilan, ma l’attenzione principale va rivolta al proprio equilibrio di gioco, piuttosto che a concentrarsi esclusivamente sugli avversari. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

