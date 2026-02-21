Cloud | 7 Paesi controllano il potere digitale globale Mappa dei data

Sette nazioni detengono il controllo del 80% dei data center mondiali, secondo un rapporto recente. Questa concentrazione si riflette nella distribuzione delle infrastrutture digitali, con oltre 11.000 centri dati sparsi in tutto il pianeta. La mappa mostra come alcuni paesi dominino l'accesso e la gestione delle risorse digitali, lasciando molte regioni ai margini. La presenza di questi centri principali influenza la sicurezza e la sovranità digitale globale.

La Mappa Nascosta del Cloud: Oltre 11.000 Data Center nel Mondo, ma il Potere è Concentrato in Sette Paesi. La geografia digitale del nostro tempo è tutt’altro che uniforme. Nonostante la presenza di oltre 11.000 data center operativi in tutto il mondo, il potere computazionale è concentrato in un numero limitato di nazioni, sollevando questioni cruciali sulla sicurezza, i costi e le implicazioni geopolitiche dell’era del cloud. Stati Uniti e Cina si contendono la leadership in questo settore strategico, mentre l’Europa cerca di ritagliarsi un ruolo di primo piano in un panorama in rapida evoluzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Alibaba Cloud costruisce il data center dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina con tecnologia digitale avanzataAlibaba Cloud sta costruendo un grande data center nel centro di Milano, dentro il MiCo, per supportare i Giochi Olimpici del 2026.

