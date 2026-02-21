Cittadini senz' acqua diffidano Aica | raccolta firme per accedere agli atti della società idrica

Aica riceve critiche dai cittadini di Canicattì, stanchi dei frequenti turni idrici, che hanno avviato una petizione per ottenere i documenti interni della società. La raccolta firme mira a costringere Aica a rendere pubblici gli atti relativi alla gestione dell’acqua. I residenti chiedono trasparenza e risposte chiare sulla distribuzione dell’acqua nel quartiere. La mobilitazione continua fino a quando non saranno soddisfatte le richieste della comunità.

Dopo le proteste per gli estenuanti turni idrici a Canicattì si è formato il comitato “Azione civica” che ha avviato una petizione popolare per chiedere l’accesso agli atti di Aica. Nonostante la pioggia, centinaia di persone si sono recati nel banchetto allestito nei pressi della villa comunale per firmare la sottoscrizione. “Chi non è allacciato alla rete idrica deve fare il contratto – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie il promotore del comitato, l’avvocato Rino Lo Giudice – ma quando Aica sarà contrattualmente inadempiente faremo le previste azioni civili e chiederemo i dovuti risarcimenti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Rottura della condotta idrica, prosegue la riparazione: alcune scuole senz'acqua, intervengono le autobottiA causa di una rottura sulla condotta idrica in viale Farini, alcune scuole stanno affrontando interruzioni dell’acqua.

Lavori sulla rete idrica: Bientina senz'acquaDa questa mattina, Bientina si trova senza acqua.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.