Ciserano nella fabbrica abusiva 60 tonnellate di sigarette | valgono 14 milioni

Nella zona industriale di Ciserano, le forze dell’ordine hanno scoperto una fabbrica clandestina che produceva circa 60 tonnellate di sigarette illegali, con un valore di mercato di 14 milioni di euro. Durante l’operazione, sono stati arrestati due responsabili e denunciati 12 lavoratori stranieri impiegati nella produzione. La scoperta ha portato alla chiusura immediata dell’attività illecita e alla confisca di ingenti quantità di merce. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla diffusione di questo tipo di traffico.

© Ecodibergamo.it - Ciserano, nella fabbrica abusiva 60 tonnellate di sigarette: valgono 14 milioni

L'OPERAZIONE. La Guardia di finanza ha smantellato l'attività: due arrestati e denunciati 12 lavoratori stranieri. Una fabbrica di sigarette clandestina individuata e smantellata grazie all'attività della Guardia di finanza del Comando provinciale di Bergamo. Nella maxi operazione di venerdì 13 febbraio, sviluppata dal Gruppo di Bergamo, gli uomini delle Fiamme gialle sono intervenuti in un capannone di Ciserano – in apparenza dismesso, ma trasformato in un impianto produttivo - e in un sito di Treviolo ritenuto funzionale per le attività logistiche. Sono state sequestrate oltre 21 tonnellate di sigarette già finite (530mila pacchetti contraffatti) e 39 tonnellate di tabacco, milioni di filtri e fustelle che si utilizzano per il confezionamento.