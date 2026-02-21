Circolo privato musica alta e affollamento | notte di controlli

Durante la notte, le forze dell'ordine hanno sequestrato un circolo privato a Copertino, dove si registrava musica ad alto volume e un’ampia presenza di persone. I controlli hanno evidenziato il mancato rispetto delle normative di sicurezza e di distanziamento. L’operazione ha portato alla chiusura temporanea del locale e ha acceso il dibattito sulla gestione della movida notturna. Le autorità proseguono le verifiche per garantire il rispetto delle regole.

Notte di musica e irregolarità: sequestro di un circolo privato a Copertino e il dibattito sulla sicurezza della movida. Un fine settimana che si è concluso con un intervento delle forze dell’ordine e un sequestro nel cuore di Copertino, un comune in provincia di Lecce. L’evento, apparentemente una semplice serata di intrattenimento in un circolo privato, ha rivelato una serie di irregolarità che hanno portato all’intervento della polizia e all’avvio di un’indagine più approfondita. La vicenda, svoltasi sabato, ha coinvolte decine di persone e solleva interrogativi sulla gestione del locale e sul rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e affluenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

