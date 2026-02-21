Circolo illegale | 50+ frequentatori a rischio uscite bloccate

Un circolo privato di Copertino è stato chiuso dalle forze dell’ordine dopo aver scoperto che più di cinquanta persone si ritrovavano all’interno senza autorizzazioni e senza rispettare le norme di sicurezza. Durante i controlli, i vigili hanno trovato uscite di emergenza bloccate e documenti irregolari. La decisione di sequestrarlo mira a prevenire rischi concreti per i partecipanti e la comunità locale. La questione rimane sotto osservazione delle autorità competenti.

Un circolo privato di Copertino è stato sottoposto a sequestro preventivo dalle forze dell’ordine, a seguito di controlli che hanno rivelato diverse irregolarità legate alla sicurezza e alla pubblica amministrazione. L’intervento, coordinato tra polizia amministrativa, commissariati di Nardò e Otranto, vigili del fuoco, Asl Lecce e Ispettorato del lavoro, ha portato alla denuncia di due persone, il presidente e il vice presidente del circolo. L’operazione è scattata nei giorni scorsi, dopo che gli agenti hanno udito musica ad alto volume provenire dal locale nel cuore di Copertino intorno alle 2 di notte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Svizzera: incendio al club, indagine su uscite bloccate e fugaUn incendio scoppiato al club di Crans Montana ha provocato il panico tra i presenti, con molte uscite bloccate e alcune persone che sono riuscite a fuggire tra le fiamme.

Leggi anche: “Aria irrespirabile, non uscite di casa”. Scatta l’allarme, tante famiglie bloccate a Natale

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.