Cina trionfa negli aerials | Wang Xindi oro Qi Guangpu ko Giochi
La Cina si aggiudica la medaglia d’oro negli aerials ai Giochi di Milano-Cortina, causando la delusione di Qi Guangpu, che non riesce a salire sul podio. Durante la gara, Wang Xindi ha eseguito salti complessi con grande precisione, sorprendendo il pubblico presente a Livigno. La competizione ha visto anche la partecipazione di atleti italiani, che speravano di ottenere un risultato migliore. La sfida tra le nazioni continua ad accendersi in questa disciplina.
Cina domina gli aerials a Milano-Cortina: Wang Xindi oro, Qi Guangpu ko, Italia osserva. Livigno, Italia – La competizione di freestyle agli attuali Giochi Invernali ha la Cina imporsi con forza nella disciplina degli aerials, conquistando l’oro con Wang Xindi e il bronzo con Li Tianma. Una performance che ha sorpreso gli osservatori, relegando il campione olimpico in carica, Qi Guangpu, al sesto posto. L’argento è andato allo svizzero Noe Roth, in una gara che segna una svolta nella competizione e l’ascesa di una nuova potenza nel freestyle. L’ascesa di Wang Xindi: da outsider a campione olimpico.🔗 Leggi su Ameve.eu
Cina trionfa negli Aerials: oro e bronzo a Livigno, sci freestyleLa Cina ha ottenuto una vittoria importante negli Aerials alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con Xindi Wang che si è aggiudicato l’oro e un atleta cinese ha conquistato anche il bronzo.
Xindi Wang beffa Noe Roth ed è campione olimpico degli aerials di freestyle!Xindi Wang ha conquistato la medaglia d’oro negli aerials maschili ai Giochi di Milano Cortina 2026, sorprendendo Noe Roth con un salto decisivo.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Negl aerials di Milano Cortina conferma l'oro la cinese Xu; Flora Tabanelli, medaglia di bronzo storica nel big air: rivivi la gioia del podio a Livigno; Cina trionfa negli Aerials | oro e bronzo a Livigno sci freestyle.
Milano-Cortina, Qi fuori dal podio ma la Cina fa oro e bronzo negli aerialsLIVIGNO (ITALPRESS) - Cina batte Svizzera 2-1. Pechino festeggia oro e bronzo ai Giochi Invernali di Milano-Cortina nel freestyle, specialità aerials. In una finale con quattro atleti cinesi e due elv ... gazzettadiparma.it
Mari Fukada apre la festa giapponese nello Slopestyle di snowboard, ancora Cina negli Aerials con il bis di XuA Livigno assegnati altri due titoli olimpici, con la giovanissima (classe 2007) che beffa Sadowski-Synnott, costretta ad un altro argento, mentre Kokomo Murase porta ... neveitalia.it
Quarto oro! Wang Xindi vince la medaglia d’oro nello sci freestyle maschile Il 20 febbraio, ora di Beijing, nella finale di salti acrobatici maschili di sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, l'atleta cinese Wang Xindi ha conquistato la medaglia d'oro! - facebook.com facebook
Che finale di aerials di sci freestyle! Meritatissimo argento allo svizzero Noe Roth, con lui sul podio i cinesi Wang Xindi (oro) e Li Tianma (bronzo). Dei pazzi totali, comunque #OlimpiadiInvernali2026 #Olimpiadi #MilanoCortina x.com