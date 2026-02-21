Cina trionfa negli Aerials | oro e bronzo a Livigno sci freestyle

La Cina ha ottenuto una vittoria importante negli Aerials alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con Xindi Wang che si è aggiudicato l’oro e un atleta cinese ha conquistato anche il bronzo. La gara si è svolta tra le neve di Livigno, dove gli atleti hanno dimostrato grande abilità e precisione nei salti acrobatici. La performance dei cinesi ha attirato l’attenzione di molti appassionati, mentre le altre nazioni continuano a sfidarsi per il podio.

La Cina domina gli Aerials olimpici: Livigno assiste a un nuovo assetto nello sci freestyle. Livigno, 20 febbraio 2026 – Xindi Wang ha conquistato l’oro negli Aerials maschili alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, consolidando il predominio cinese in questa disciplina dello sci freestyle. La vittoria, arrivata dopo quella di Xu Mengtao nella competizione femminile, segna un punto di svolta per lo sport, con la Cina che si afferma come potenza in rapida ascesa. Una finale al cardiopalma: Wang supera Roth e Li. La giornata di gare a Livigno è stata caratterizzata da una competizione serrata, con atleti provenienti da diverse nazioni a contendersi le medaglie.🔗 Leggi su Ameve.eu Sci freestyle, Australia e Cina dettano legge in gara-1 negli aerials a Lake PlacidLa prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di aerials si è conclusa a Lake Placid, con Australia e Cina in evidenza nelle competizioni di sci freestyle. Sci freestyle, rinviate le qualificazioni degli aerials a Livigno. La causaA causa delle condizioni meteo avverse, le qualificazioni degli aerials di sci freestyle a Livigno sono state posticipate. DALMASSO vince il derby con Caffont e conquista il BRONZO nel PGS | HIGHLIGHTS | #MilanoCortina2026 Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Negl aerials di Milano Cortina conferma l'oro la cinese Xu; Flora Tabanelli, medaglia di bronzo storica nel big air: rivivi la gioia del podio a Livigno. Milano-Cortina, Qi fuori dal podio ma la Cina fa oro e bronzo negli aerialsLIVIGNO (ITALPRESS) – Cina batte Svizzera 2-1. Pechino festeggia oro e bronzo ai Giochi Invernali di Milano-Cortina nel freestyle, specialità ... iltempo.it Mari Fukada apre la festa giapponese nello Slopestyle di snowboard, ancora Cina negli Aerials con il bis di XuA Livigno assegnati altri due titoli olimpici, con la giovanissima (classe 2007) che beffa Sadowski-Synnott, costretta ad un altro argento, mentre Kokomo Murase porta ... neveitalia.it L’eccellenza del Friuli Venezia Giulia trionfa a Pechino. Per la sesta volta consecutiva, la GLP di Udine porta la nostra Regione sul gradino più alto del podio in Cina. La società, guidata da Daniele e Davide Petraz, ha ricevuto a Pechino il prestigioso pre - facebook.com facebook Trionfo Takaichi in Giappone, il partito di governo supera la soglia dei due terzi. La Cina minaccia x.com