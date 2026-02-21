Cimiteri protetti sì alla videosorveglianza

A causa di furti e atti vandalici, a Carpi si decide di rafforzare la sicurezza nei cimiteri comunali. Il Comune ha approvato un piano che prevede l’installazione di telecamere di sorveglianza e sistemi di accesso automatizzati. L’obiettivo è tutelare le aree sacre e migliorare la gestione degli spazi. Questa novità interessa sia i cimiteri principali che quelli frazionali, rendendo più sicuri i luoghi di commemorazione. La rinnovata attenzione riguarda anche interventi di manutenzione più frequenti.

Garantire la riqualificazione e la sicurezza dei cimiteri cittadini e frazionali di Carpi, attraverso l’implementazione della videosorveglianza, l’automazione degli accessi e un piano rigoroso di manutenzione. Questo il contenuto della mozione presentata dal consigliere di Forza Italia Michele De Rosa, emendata dalla maggioranza e da Fratelli d’Italia, approvata all’unanimità giovedì sera in Consiglio comunale. "Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato - dichiara Michele De Rosa -. La piena convergenza di tutto il Consiglio comunale, maggioranza compresa, dimostra come il rispetto per i defunti sia un valore sentito da tutti i carpigiani, oltre ogni schieramento politico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Emergenza Zen: rafforzata la sicurezza tra controlli, videosorveglianza e bus più protettiIl Comitato per l’ordine pubblico ha rafforzato le misure di sicurezza nell’area Zen, introducendo controlli più serrati, un potenziamento della videosorveglianza e la protezione dei mezzi di trasporto pubblici.

Leggi anche: Violenza alla Casa Circondariale di Avellino: nuova aggressione nella sezione protetti

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.