ciliegi e tamerici per san sisto i cittadini possono adottare alberi

A San Sisto, sono stati acquistati dieci nuovi alberi, tra ciliegi selvatici e tamerici, per abbellire il parco locale. I cittadini possono adottare questi alberi, scegliendo di piantarli nel quartiere. Ogni pianta avrà una targhetta con una dedica personalizzata, permettendo a chi partecipa di lasciare un segno personale. La possibilità di adottare gli alberi mira a coinvolgere la comunità nella cura dello spazio verde. Le prime adesioni sono già arrivate.

"Sono stati acquistati i primi dieci alberi, ciliegi selvatici e tamerici, destinati a San Sisto. Le piante ora possono essere adottate e messe a dimora con una targhetta con dedica personalizzata. Per segnalare la disponibilità basta compilare un form online al link https:aiguofficial.itree-tree-rigenerare-il-verde-riattivare-la-comunita. Si punta a raccogliere tutte le ‘adozioni’ per poi procedere alla piantumazione. Sarà un primo modo per riconnettere la comunità attraverso la cura del verde, secondo la finalità del progetto" lo spiega Gemma Gresele, referente di Aigu per il progetto ReTree.🔗 Leggi su Lanazione.it

San Sisto, al via il progetto di riforestazione urbana: i cittadini potranno "adottare" ciliegi e tamericiA San Sisto, il progetto di riforestazione urbana ha preso il via per migliorare l’ambiente cittadino, coinvolgendo direttamente i residenti.

