Ciclismo | Magli non perdona in volata e fa sua la Firenze-Empoli Esulta il Team Hopplà

Magli ha vinto la Firenze-Empoli per la sua velocità in volata, provocando l’esultanza del Team Hopplà. La corsa si è conclusa lungo via Carraia, dove il ciclista ha superato gli avversari all’ultimo secondo. L’affermazione ha portato grande soddisfazione alla squadra, che ha festeggiato con entusiasmo. La vittoria si è decisa negli ultimi metri, sottolineando la competitività del corridore. La gara ha attirato molti tifosi lungo il percorso e nel centro di Empoli.

Empoli, 21 febbraio 2026 - Una Firenze-Empoli trionfale per i corridori locali. Sul traguardo storico di via Carraia è salito alle stelle l'entusiasmo del clan del Team Hopplà con il patron Claudio Lastrucci in primis e quello degli sportivi di Fibbiana di Montelupo. A mettere in fila un drappello di una quindicina di corridori rimasti al comando dopo la salita de La Casetta a 4 Km dall'arrivo, è stato Lorenzo Magli che a fine 2025 aveva deciso di lasciare il ciclismo. Il successo che Lorenzo ha definito particolare è la conferma che la decisione poi ripensata per proseguire l'attività era quella giusta.