Ciao maestro del biscotto | Ha dato futuro e visione

Ubaldo Corsini, noto imprenditore dolciario di Castel del Piano, è morto ieri all’età di 88 anni. La sua scomparsa provoca tristezza tra chi ha condiviso decenni di lavoro con lui e in paese, dove aveva contribuito a far crescere l’industria dei biscotti. Corsini era apprezzato per aver portato innovazione e passione nel settore, lasciando un segno duraturo. La sua perdita lascia un vuoto nel mondo delle produzioni dolciarie locali.

CASTEL DEL PIANO Castel del Piano e non solo piange Ubaldo Corsini, storico imprenditore del settore dolciario, scomparso ieri all'età di 88 anni. I funerali si terranno oggi alle 15 nella chiesa della Propositura. L'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per rendere omaggio a una figura che ha segnato profondamente la storia economica e sociale del paese e dell'intera Amiata. Classe 1938, Ubaldo Corsini ha rappresentato una famiglia che dal 1921 lega il proprio nome all'arte bianca. La storia inizia con il bisnonno Corrado, fornaio tra i più rinomati dell'Amiata, e con l'antico forno a legna fondato insieme a Solidea Corsini.