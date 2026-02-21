Ci sono sempre più dubbi sulla versione della polizia sull’uomo ucciso a Rogoredo

Gli investigatori sospettano che l’uomo ucciso a Rogoredo sia stato vittima di una trappola ben studiata. Le analisi di intercettazioni telefoniche e le immagini delle telecamere mostrano dettagli che non coincidono con la versione ufficiale. Nei primi interrogatori, testimoni hanno riferito di aver visto comportamenti sospetti poco prima del fatto. Le indagini continuano a chiarire cosa sia realmente accaduto in quella notte.

Stanno emergendo dagli interrogatori, dai tabulati telefonici e dalle telecamere di sorveglianza; il sospetto della procura è che ci sia stata una articolata messa in scena Ormai da giorni la procura di Milano sta indagando sulla morte di Abderrahim Mansouri, l’uomo di 28 anni che lo scorso 26 gennaio è stato ucciso con un colpo di pistola da poliziotto a Rogoredo, nella periferia sudest di Milano. L’agente che ha sparato, un 42enne assistente capo del commissariato Mecenate, è ora indagato per omicidio volontario, mentre quattro colleghi sono indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso.🔗 Leggi su Ilpost.it

Fratello del 28enne ucciso a Rogoredo: ‘Non ci convince la versione della polizia’, l’agente: ‘Mi sono protetto’Il fratello di Abhderraim Mansouri, il giovane di 28 anni ucciso a Rogoredo, non si fida della versione fornita dalla polizia.

Ucciso a Rogoredo da un poliziotto, perché sulla pistola a salve che avrebbe impugnato Mansouri non ci sono impronteUn giovane è stato ucciso a Rogoredo da un poliziotto durante un intervento.

Sparatoria a Milano, ventenne ucciso dalla polizia a Rogoredo

