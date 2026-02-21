Ci sarò anche io Selvaggia Lucarelli il clamoroso annuncio | dove la vedremo

Selvaggia Lucarelli conferma la sua partecipazione al Grande Fratello VIP attraverso una Instagram story, motivata dal desiderio di condividere momenti di vita reale con il pubblico. La giornalista e opinionista ha comunicato di voler portare la sua personalità nel reality, attirando l'attenzione di fan e critici. La sua presenza si aggiunge a un cast già molto atteso, mentre le riprese sono iniziate nelle ultime settimane. La sua scelta ha già suscitato molte discussioni sui social.

Selvaggia Lucarelli ufficializza il suo sbarco al Grande Fratello VIP. Con una Instagram story pubblicata nelle ultime ore, la giurata di Ballando con le stelle ha fatto per la prima volta riferimento pubblico al reality targato Mediaset. La prossima edizione, prevista della durata di sei settimane, dovrebbe essere condotta da Ilary Blasi. Dopo mesi di smentite e indiscrezioni, la partecipazione della giornalista sembra ormai vicina alla conferma ufficiale. Secondo le ultime voci, Lucarelli ricoprirebbe il ruolo di opinionista, affiancando Cesara Buonamici, già volto noto del programma nelle stagioni precedenti.