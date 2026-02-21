Chiusura Liceo Alberti l’Usr ci ripensa | parte la didattica a distanza

Il Liceo Alberti riprenderà le lezioni con la didattica a distanza, dopo che l’Ufficio scolastico regionale aveva negato questa possibilità. La decisione è arrivata in seguito a una richiesta specifica da parte della scuola, che ha evidenziato problemi logistici e di sicurezza. La scuola si prepara quindi a organizzare le lezioni online per garantire la continuità dell’insegnamento, mentre gli studenti attendono istruzioni dettagliate per il nuovo metodo di studio.

Tempo di lettura: 2 minuti Liceo Alberti, arriva la didattica a distanza. Dopo un iniziale diniego, l'Ufficio scolastico regionale ha trasmesso il nulla osta alla scuola. Considerato anche il protrarsi delle limitazioni all'accesso nel plesso scolastico, concesso per due volte a settimana, per tre ore. Servirà un mese e mezzo per il ripristino della scala di sicurezza. Tra fine della prossima settimana e inizio successiva, dovrebbe invece arrivare la nuova Scia antincendio, presentata dalla Città Metropolitana di Napoli, con l'ok dei Vigili del Fuoco. Il documento sarà redatto alla fine dell'intervento nel seminterrato, per allestire la nuova uscita di sicurezza.