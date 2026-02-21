chiuso ristorante etnico in centro

Un ristorante etnico nel centro di Empoli è stato chiuso dopo un controllo congiunto condotto da polizia municipale, Asl Toscana Centro e tecnici comunali. Durante l’ispezione, sono state riscontrate irregolarità nelle norme igienico-sanitarie e nella gestione degli alimenti, che hanno portato alla sospensione dell’attività. L’intervento ha coinvolto anche verifiche sulle licenze e sulla sicurezza degli ambienti. La chiusura rimane in vigore fino a quando non verranno ripristinate tutte le condizioni di conformità.

Negli scorsi giorni il Nucleo edilizia e ambiente della polizia municipale, comando di Empoli, ha effettuato un controllo congiunto assieme ai tecnici dell’ Asl Toscana Centro sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare e ai tecnici del Settore edilizia privata del Comune di Empoli per verificare il rispetto delle normative all’interno di un ristorante etnico del centro storico di Empoli. I controlli sono stati fatti in due giorni consecutivi e i tecnici dell’Asl hanno riscontrato la mancanza di requisiti professionali adeguati. È stato dunque emesso nei confronti della titolare, una trentenne di origine straniera, un provvedimento di chiusura temporaneo per il quale finché non verranno regolarizzati i requisiti, l’attività dovrà rimanere chiusa.🔗 Leggi su Lanazione.it

