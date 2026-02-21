Chiesa di San Domenico Sisma si riparano i danni

Un terremoto ha causato danni alla chiesa di San Domenico, danneggiando le pareti e le strutture interne. Per riparare i danni, il Comune di Ancona ha firmato una convenzione con il Provveditorato alle opere pubbliche delle Marche. I lavori di restauro inizieranno nelle prossime settimane e coinvolgeranno tecnici specializzati. La priorità sarà tutelare l’integrità storica dell’edificio e garantire la sicurezza dei visitatori. La riapertura è prevista entro alcuni mesi.

La chiesa di San Domenico sarà recuperata grazie a una convenzione tra il Comune di Ancona e il Provveditorato alle opere pubbliche – sezione responsabile delle Marche. Servivano opere per il consolidamento dell'immobile di piazza del Plebiscito, danneggiato in maniera seria dal terremoto del novembre 2022 (e in precedenza colpito anche dalle scosse tra agosto e novembre del 2016 nel sisma del centro Italia). Nella seduta di giunta della settimana scorsa l'amministrazione comunale ha di fatto approvato lo schema di accordo istituzionale con la parte statale che si accollerà il costo dei lavori.