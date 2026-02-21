Chiara Baschetti e quei ‘no’ a Epstein l’attrice rifiutò i suoi inviti | Mi ha sempre guidato l’istinto

Chiara Baschetti ha sempre scelto di seguire il suo istinto, rifiutando gli inviti di Jeffrey Epstein, accusato di traffico di giovani. L’attrice di Santarcangelo, conosciuta anche come “la Cindy Crawford italiana”, aveva capito che qualcosa non andava, e ha deciso di allontanarsi. Nonostante le proposte, ha preferito ascoltare il suo istinto e mantenere la distanza. La sua scelta si è rivelata corretta, considerando le accuse che circolano ancora attorno al finanziere.

Santarcangelo (Rimini), 20 febbraio 2026 – È stata una questione “di istinto”. Quello che ha permesso a Chiara Baschetti, l’attrice e modella 39enne di Santarcangelo (ribattezzata “la Cindy Crawford italiana” all’apice dei successi in passerella), di tenersi alla larga da Jeffrey Epstein e respingere i ripetuti inviti del finanziere americano, al centro di uno dei più grandi scandali sessuali degli ultimi anni e morto in carcere nel 2019. Il nome di Chiara negli Epstein files. Dai faldoni dei cosiddetti Epstein files, desecretati dal Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, è venuto fuori – come avevamo scritto già alcuni giorni fa – anche il nome di Chiara Baschetti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

