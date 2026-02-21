Chi era Marco Cacchiani morto sul lavoro a 38 anni | è precipitato per 7 metri nell’Aretino

Marco Cacchiani stava effettuando la manutenzione dell'impianto di climatizzazione di un’azienda quando un lucernario in plexiglass avrebbe ceduto improvvisamente: è caduto da un'altezza di circa sette metri.🔗 Leggi su Fanpage.it

Morto operaio nell’Aretino, è precipitato da capannoneUn operaio di 38 anni è morto dopo essere caduto da un capannone a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo.

Precipita da sette metri d’altezza, muore sul lavoro un operaio 38enne nell’AretinoUn operaio di 38 anni ha perso la vita cadendo da un’altezza di sette metri a Pieve Santo Stefano, nell’Aretino.

Chi è l'aretino morto sul lavoro. Marco Cacchiani aveva 38 anni. E' precipitato per sette metriUn lucernario in plexiglas ha improvvisamente ceduto e l'operaio è caduto nel vuoto. Stava lavorando all'impianto di climatizzazione ... corrierediarezzo.it

Ancora un morto sul lavoro in Toscana, e’ successo a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. La vittima si chiamava Marco Cacchiani, 38 anni, aretino. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, pare che stesse effettuando la manutenzione dell’impianto - facebook.com facebook