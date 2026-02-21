Chi è Manola Moslehi la carriera la vita privata il coming out Amici e l’amore per Clarissa

Manola Moslehi ha fatto coming out, rivelando la sua sessualità, e questo ha attirato l’attenzione sui suoi rapporti personali. La cantante, nota per la partecipazione ad Amici, ha condiviso la sua esperienza per sfatare tabù e promuovere l’autenticità. La sua storia d’amore con Clarissa ha suscitato interesse tra i fan, che seguono con curiosità ogni suo passo. La sua vita privata, fino a ora discreta, si è arricchita di dettagli sul suo percorso emotivo.

Quello di Manola Moslehi è un profilo piuttosto riservato, ma sul fronte sentimentale qualche informazione si sa. Durante l'adolescenza fa coming out, dichiarando di essere lesbica. Durante i provini per Amici di Maria De Filippi, all'età di 21 anni, si innamora della cantante Clarissa, con la quale condivide, però, una relazione completamente lontana dai riflettori, poi la relazione sembrerebbe essersi chiusa. Nel 2021 a Vanity Fair racconta: «Sono sempre stata un'innamorata persa dell'amore. E delle donne, senza mai avere dubbi. Una devota al sentimento, che crede alla monogamia per vocazione e necessità.