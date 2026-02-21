Chi è l’ex fidanzata di Rosa Chemical Bibi Santi tra accuse di tentato omicidio e arresto

Bibi Santi, ex fidanzata di Rosa Chemical, è finita sotto i riflettori per un episodio giudiziario legato a un’operazione di polizia. La donna è stata arrestata in seguito a un’indagine che coinvolge accuse di tentato omicidio, portando alla luce un episodio di violenza che ha attirato l’attenzione dei media. La vicenda ha suscitato molte domande sulla sua reale versione dei fatti, mentre le autorità continuano a investigare.

Rosa Chemical attualmente si pensa sia single. Fino al 2021 ha avuto una relazione con Barbara Boscali, classe 1991. La storia tra i due si è conclusa in modo burrascoso. Dopo la rottura pare che la ragazza abbia pubblicato sui social un video in cui spiegava che Rosa Chemical avesse frequentato un’altra subito dopo la loro separazione. Scriveva così sui social: “Non sono più fidanzata con Rosa Chemical. Ognuno si sta facendo la propria vita, ognuno fa quello che vuole. Non c’è limite al peggio, la gente non riesce a stare da sola. Millantate tutti questo amore, poi vi basta un mese e mezzo per rifidanzarvi “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

