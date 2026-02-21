Chemco in fiamme | crolla il tetto Arpae monitora l’aria nessun

L’incendio ha coinvolto lo stabilimento Chemco a Vezzano sul Crostolo, in provincia di Reggio Emilia, causando il crollo del tetto e generando fumo nero visibile a distanza. Le fiamme si sono propagate rapidamente, obbligando i vigili del fuoco a intervenire con diverse squadre. L’Arpae monitora attentamente la qualità dell’aria, mentre i residenti si chiedono quali siano gli effetti a lungo termine sulla salute. La situazione resta sotto stretta osservazione per valutare eventuali rischi.

Vezzano, la Chemco alla fiamma: un giorno dopo, il bilancio della devastazione. L’incendio che ha devastato lo stabilimento Chemco a Vezzano sul Crostolo, in provincia di Reggio Emilia, rappresenta un evento che va ben oltre il singolo incidente. Si tratta di un campanello d’allarme sulla fragilità del tessuto industriale italiano, sulla necessità di investimenti mirati nella sicurezza sul lavoro e sulla vulnerabilità delle piccole e medie imprese di fronte a rischi spesso sottovalutati. La devastazione dello stabilimento, specializzato nella produzione di resine chimiche, solleva interrogativi urgenti sull’adeguatezza delle misure di prevenzione e sulla capacità di risposta a emergenze di questo tipo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Vezzano, Chemco in Fiamme: Fumo Tossico e Indagini per Cause e Danni.Un incendio ha devastato oggi lo stabilimento Chemco a Vezzano sul Crostolo, provocando dense nubi di fumo tossico che si sono diffuse nell’area.

Vezzano, incendio in Chemco: fiamme e allerta tossicità, indaginiUn incendio si è sviluppato oggi pomeriggio presso lo stabilimento Chemco a Vezzano, provocando fiamme alte e un’intensa nube di fumo visibile a distanza.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.