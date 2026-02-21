Chef di domani in una sfida internazionale

Il concorso internazionale Students’ Creative Food, organizzato da Apf Valtellina, coinvolge giovani chef di tutto il mondo. La competizione, dedicata a talenti emergenti di cucina, pasticceria, sala e bar, si svolgerà nella città alpina. Quest'anno, centinaia di studenti si sfideranno con piatti innovativi e tecniche moderne, portando in scena le loro creazioni più originali. La gara promette di offrire un palcoscenico importante ai futuri protagonisti del settore gastronomico.

Students’ Creative Food – International Contest, la competizione internazionale organizzata da Apf Valtellina e dedicata ai giovani talenti di cucina, pasticceria, sala e bar è pronta a fare il bis. La seconda edizione si svolgerà dal 17 al 21 marzo e porterà in Italia squadre di studenti provenienti da scuole e academy alberghiere europee ed extraeuropee per un confronto ad alto valore formativo. Ogni team lavorerà su un tasting menu in tre portate, con ingredienti di qualità messi a disposizione dall’organizzazione e con la possibilità di inserire elementi rappresentativi del proprio Paese. La competizione si svolgerà in inglese e vedrà protagonisti studenti di età tra 16 e 24 anni, affiancati dai docenti accompagnatori.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

