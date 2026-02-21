Chef casertano al Festival di Sanremo | guiderà Italian Stage Live Experience

Lo chef casertano Antimo Migliaccio ha ottenuto il ruolo di guida per l'Italian Stage Live Experience al Festival di Sanremo 2026. Originario di Sant'Arpino, Migliaccio ha conquistato il palco con la sua cucina innovativa e radicata nel territorio. La sua partecipazione rappresenta un collegamento tra tradizione e spettacolo, portando in scena specialità locali rivisitate. La sua presenza al festival segna un passo importante nella promozione della cucina campana a livello nazionale.

Dal Ducale Restaurant by Mandrakata alla direzione gastronomica del format mediatico più esclusivo del Festival: consacrazione nazionale per il cuoco campano Dalla dimensione operosa e identitaria di Sant'Arpino ai riflettori del Festival di Sanremo 2026, il percorso dello chef Antimo Migliaccio si consolida come una traiettoria professionale che intreccia territorio, cultura gastronomica e spettacolo. Per l'edizione 2026 guiderà Italian Stage – Live Experience, format che durante la settimana sanremese integra studio televisivo, salotto interviste, hospitality, produzione social e contenuti video in un unico ecosistema narrativo.