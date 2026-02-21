Cesate raffica di furti nei condomini i residenti fanno le ronde

A Cesate, una serie di furti nei condomini ha spinto i residenti a organizzare ronde di vigilanza. Negli ultimi dieci giorni, tre appartamenti tra via Bellini e via Caruso sono stati saccheggiati, riaccendendo la paura tra gli abitanti. La rapida sequenza di intrusioni ha portato molti a controllare più spesso le proprie case e a condividere informazioni tra vicini. La situazione ha portato a un crescente senso di insicurezza nel quartiere.

© Ilnotiziario.net - Cesate, raffica di furti nei condomini, i residenti fanno le ronde

