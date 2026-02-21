Cesate raffica di furti nei condomini i residenti fanno le ronde

A Cesate, una serie di furti ha portato i residenti a organizzare ronde di sorveglianza. In dieci giorni, tre appartamenti sono stati svaligiati tra via Bellini e via Caruso, riaccendendo le preoccupazioni per la sicurezza. Gli abitanti si sono attivati per proteggere le proprie case dopo una serie di intrusioni avvenute tra ottobre e dicembre. La situazione resta critica e molti chiedono interventi più efficaci per garantire la tranquillità.

