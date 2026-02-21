Cervia rapina in farmacia | coltello e 2mila euro caccia ai giovani

Giovedì sera, due giovani armati di coltello hanno assaltato la farmacia ‘Madonna del Mare’ a Cervia, portando via circa 2.000 euro. La scena ha spaventato clienti e dipendenti, che hanno assistito impauriti all’azione rapida e violenta. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare i sospetti tra i giovani del luogo, mentre la comunità si chiede come proteggere meglio i negozi. La caccia ai responsabili continua senza sosta.

Rapina in Farmacia a Cervia: Sotto Shock la Comunità, Indagini in Corso. Una rapina a mano armata ha sconvolto giovedì sera la farmacia ‘Madonna del Mare’ a Cervia, in provincia di Ravenna. Due individui, a volto coperto, hanno sottratto circa duemila euro, seminando paura tra titolare e dipendenti. Le indagini sono state immediatamente avviate dai carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima per assicurare i responsabili alla giustizia. Dinamica dell’Irruzione e Testimonianze. L’episodio si è consumato intorno alle 19.30, nel momento in cui la farmacia si preparava alla chiusura serale.🔗 Leggi su Ameve.eu

