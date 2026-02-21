Cerimonia olimpica blindata in Arena | lo sguardo di 500 occhi elettronici sul centro di Verona

Per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma domenica 22 febbraio, il centro di Verona si presenta sotto stretta sorveglianza. La presenza di circa 500 telecamere e sistemi di sicurezza avanzati punta a prevenire ogni rischio. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco coordinano le loro azioni per mantenere l’ordine. La protezione si estende anche alle strade principali e agli accessi all’Arena.

Un grande dispiegamento di forze e tecnologia, che vede collaborare polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco, per garantire lo svolgersi in totale sicurezza della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, che avrà luogo domenica 22 febbraio all'Arena di Verona. Il tutto coordinato dalla Sala Operativa Interforze allestita presso la questura scaligera, che cesserà poi la propria attività alla mezzanotte di lunedì 23 febbraio e la riprenderà in occasione della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali, che avrà luogo il 6 marzo. La Sala Operativa Interforze nasce, in sostanza, sulla base della Sala Grandi Eventi voluta dal precedente questore scaligero, Roberto Massucci, e che è stata ora potenziata sotto la guida del suo successore, ovvero Rosaria Amato.🔗 Leggi su Veronasera.it

