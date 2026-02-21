Cerimonia in piazza e illuminiazione giallo-blu Modena sostiene la comunità ucraina
Martedì 24 febbraio, in piazza Mazzini a Modena, si svolge una cerimonia per ricordare il quarto anniversario dell'invasione russa dell’Ucraina. La piazza si tinge di giallo e blu, i colori della bandiera ucraina, in segno di solidarietà. La città vuole mostrare il suo sostegno alla comunità ucraina e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla guerra in corso. Le luci colorate attirano l’attenzione dei passanti e dei cittadini.
Martedì 24 febbraio, in occasione del quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, piazza Mazzini si illumina di giallo e blu, il colore della bandiera del popolo ucraino. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Modena, è promossa dall'Associazione Mriya Odv, attiva a Modena e provincia, associata alla Network Associazioni per Ucraina. In tale occasione, numerose città italiane aderiranno a iniziative coordinate di memoria e solidarietà illuminando simbolicamente un luogo o un monumento con i colori giallo e blu. ModenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Modenatoday.it
