Cerimonia in piazza e illuminiazione giallo-blu Modena sostiene la comunità ucraina

Martedì 24 febbraio, in occasione del quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, piazza Mazzini si illumina di giallo e blu, il colore della bandiera del popolo ucraino. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Modena, è promossa dall'Associazione Mriya Odv, attiva a Modena e provincia, associata alla Network Associazioni per Ucraina. In tale occasione, numerose città italiane aderiranno a iniziative coordinate di memoria e solidarietà illuminando simbolicamente un luogo o un monumento con i colori giallo e blu. ModenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Modenatoday.it

