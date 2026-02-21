Cerimonia chiusura Olimpiadi non sarà a Milano | dove programma e a che ora

Da ilnerazzurro.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione di spostare la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 deriva da imprevisti organizzativi. La festa finale si terrà a Torino, invece che a Milano, per motivi logistici e di spazio. La manifestazione inizierà alle 20:30 con un spettacolo che coinvolgerà artisti italiani e internazionali. La scelta di Torino mira a garantire una maggiore partecipazione del pubblico e una migliore gestione degli eventi.

Cerimonia chiusura Olimpiadi. È tutto pronto per il gran finale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Domenica 22 febbraio si chiuderà ufficialmente la terza edizione ospitata dall’Italia dopo Cortina d’Ampezzo 1956 e Torino 2006. Una serata che celebrerà la “Grande Bellezza” italiana e che segnerà il passaggio di testimone alle Alpi Francesi 2030. Cerimonia chiusura Olimpiadi: dove e a che ora. La cerimonia di chiusura non si terrà né a Milano né a Cortina, ma in una cornice d’eccezione: l’ Arena di Verona, per l’occasione ribattezzata Verona Olympic Arena. È la prima volta che l’anfiteatro romano, patrimonio Unesco, ospita un evento olimpico. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

