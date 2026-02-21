Cerco di non morire Ma non c’è traccia di Luciano Capasso scomparso sulle vette di Saint Moritz

Luciano Capasso ha scritto “Cerco di non morire” prima di scomparire sulle montagne di Saint Moritz. La frase è arrivata sul telefono del fratello alle 9.30 del 20 febbraio, pochi istanti prima della sua sparizione. La causa della sua assenza rimane sconosciuta e le ricerche sono ancora in corso. La polizia indaga per capire cosa possa aver portato alla sua scomparsa improvvisa. La famiglia aspetta notizie con apprensione.

Intorno alle 9.30 del 20 febbraio era arrivato sul telefono del fratello di Luciano Capasso, scomparso il giorno prim a: «Cerco di non morire». Poi più nulla. Il Ministero degli Esteri e il Consolato Generale d'Italia a Zurigo stanno seguendo il caso del napoletano scomparso dal 16 febbraio a St. Moritz durante un'escursione in montagna. Capasso – si legge in una nota della Farnesina – era uscito per una escursione solitaria a 2.700 metri e sarebbe stato sorpreso da una bufera. Le autorità svizzere hanno avviato le ricerche ma nella giornata odierna sono state interrotte a causa delle avverse condizioni meteorologiche.