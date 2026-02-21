Centrosinistra troppi nomi | Necessarie le primarie

Per le imminenti elezioni, diversi candidati si contendono la sfida nel centro-sinistra. Tra nomi come Giobbi, Canducci, Fede, Urbinati e Fanini, si registra una forte confusione e il rischio di divisioni. La discussione sulle primarie diventa sempre più urgente per chiarire chi rappresenterà il fronte progressista. La coalizione deve decidere presto come individuare il candidato ideale per evitare fraintendimenti tra gli elettori. La scelta finale potrebbe influenzare l’esito delle urne.

Giobbi, Canducci, Fede, Urbinati, Fanini: sono solo alcuni dei nomi che al momento circolano per la candidatura a sindaco della coalizione di centrosinistra. Un centrosinistra che in parte continua a vivere la lunga coda delle divisioni andate in scena nel 2016. Divisioni che portarono a una strana tripartizione dell’elettorato di sinistra, e a giovarne fu la coalizione di Spazzafumo. A dieci anni dalla storica debacle che favorì Pasqualino Piunti si tenta di raggiungere l’unità per l’appuntamento di fine maggio. "La piega che stanno prendendo gli eventi in vista della definizione del candidato sindaco del centrosinistra, a pochi mesi dalle elezioni amministrative di San Benedetto, desta preoccupazione e solleva più di un dubbio".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Centrosinistra, quasi nessuno vuole le primarie e si cerca ancora il candidato dell'unitàIl centrosinistra a Reggio Calabria naviga in acque ferme.

Macerata, centrosinistra rompe col passato: Tittarelli sfida le elezioni, primarie abbandonate per scelta condivisa.Gianluca Tittarelli si presenta come candidato sindaco a Macerata, segnando una svolta netta nel centrosinistra che abbandona le primarie.

