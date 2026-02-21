centrosinistra nel caos capecchi divide ancora dai circoli molti no con critiche a vannuccini

Il Partito Democratico di Pistoia vive momenti di forte divisione, con molti iscritti che esprimono dissenso. La figura di Capecchi accentua le fratture interne, mentre le critiche si concentrano anche su Vannuccini. Nei circoli del partito si registrano numerosi

PISTOIA Si scrive Partito Democratico, si legge "grande caos". In questo momento persino le tensioni del "campo largo" passano in secondo piano di fronte a ciò che sta succedendo in casa dem, in vista anche dell’ assemblea comunale di lunedì sera a Bonelle. Il clima porta verso il rischio di uno scontro totale: la candidatura, in pectore, di Giovanni Capecchi – che ha raggiunto le 770 firme – è di fatto blindata dai vertici del partito (da Marco Furfaro a Eugenio Giani, passando per Bernard Dika e Emiliano Fossi fino ai segretari locali Marco Mazzanti e Massimo Vannuccini) ma non tutta la base è d’accordo.🔗 Leggi su Lanazione.it

Tante anime nel centrosinistra. Tre le strade ancora aperte. Gioffredi, Capecchi e MannelliIl centrosinistra si trova a un crocevia importante, con tre possibili candidati – Gioffredi, Capecchi e Mannelli – ancora in corsa.

Strappo nel centrosinistra. Ecco l’altolà dei riformisti: "Capecchi nome divisivo"Il centrosinistra fa ancora fatica a trovare una linea comune.

