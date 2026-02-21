Centralinista comunale scomparsa notte di ricerche fra Porto Empedocle e Agrigento

Rossana Gucciardo, una centralinista del Comune di Porto Empedocle, è scomparsa improvvisamente, scatenando una vasta operazione di ricerca tra Porto Empedocle e Agrigento. La donna, 41 anni, è sparita ieri mattina e da allora si sono mobilitati volontari e forze dell’ordine. Le ricerche sono proseguite senza sosta per tutta la notte, coinvolgendo anche cani molecolari e droni. La famiglia aspetta notizie con ansia, sperando in un esito positivo.

La quarantunenne ha dei problemi di salute. Chiunque, fra gli empedoclini che la conoscono, vedesse la donna o si accorgesse di una persona in difficoltà deve subito contattare il 112. Le verifiche verranno fatte dalle forze dell'ordine Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche di Rossana Gucciardo, la quarantunenne centralinista del Comune di Porto Empedocle, che da ieri è sparita nel nulla. I familiari, dopo che la donna non è rientrata a casa, ieri pomeriggio, hanno presentato una denuncia alla stazione dei carabinieri della Marina. La donna ha dei problemi di salute ed è per questo motivo che le ricerche, nonostante si tratti di una persona adulta, sono scattate subito senza attendere le ordinarie 48 ore.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

