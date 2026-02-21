Centinaia di chili di hamburger ritirati | nuova allerta su Bervini

Il 18 febbraio, un’azienda alimentare di Emilia ha richiamato centinaia di chili di hamburger surgelati dopo aver scoperto la presenza di contaminanti. La merce, destinata a ristoranti, osterie e hotel, era stata distribuita in diverse località della regione. La decisione di ritirare i prodotti è stata presa per tutelare la salute dei consumatori. Numerosi esercizi commerciali hanno già restituito le forniture sospette. La situazione resta sotto controllo.

Si tratta della stessa impresa già al centro dello scandalo della carne scaduta e ricongelata, scoperto nel novembre 2025 grazie al servizio di Report di Rai 3, condotto da Giulia Innocenzi. Le immagini mostravano come carne congelata, importata da Paesi come Argentina e Uruguay e ormai scaduta da mesi, venisse recuperata e rimessa sul mercato italiano. Dopo la denuncia, le autorità sanitarie hanno mantenuto il massimo riserbo su clienti, destinazioni e dettagli delle indagini, lasciando la vicenda in un alone di incertezza. Due giorni fa è scattato un nuovo richiamo, relativo a lotti di carne commerciale distribuita da Bervini, da ritirare precauzionalmente dal mercato.