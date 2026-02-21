Celik Juve l’agente smentisce | Non ci sono accordi ecco come stanno le cose

L’agente di Celik smentisce le voci di un accordo con la Juventus, spiegando che al momento non ci sono trattative in corso. Nei giorni scorsi, alcuni media avevano ipotizzato un possibile trasferimento, ma lui chiarisce che non ci sono intese ufficiali e che tutto resta da definire. Il giocatore sta valutando varie opzioni e nessuna decisione è stata presa. La situazione rimane aperta e senza conferme ufficiali.

