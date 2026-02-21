Il sindacato Anief registra un numero elevato di richieste di chiarimenti sulla correttezza degli arretrati CCNL 2022-24 corrisposti di recente al personale della scuola. L'articolo Cedolini scuola febbraio 2026, voci mancanti e importi errati negli arretrati, Anief spiega come tutelarsi prima che scadano i termini: “Oltre 1500 segnalazioni ricevute” VIDEO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Stipendio docenti e ATA, arretrati: la UIL Scuola Rua segnala incongruenze negli importi erogati a gennaio e chiede l’intervento immediato del MEFLa UIL Scuola Rua ha segnalato al Ministero dell'Economia e delle Finanze alcune incongruenze negli importi degli arretrati dello stipendio di docenti e personale ATA erogati a gennaio, relative al CCNL 2022-2024.

Contratto scuola, Anief: “Aumenti tabellari visibili su NoiPa e arretrati in pagamento entro il 24 gennaio. Una tantum a febbraio con tassazione separata”Il personale scolastico può consultare da subito gli aumenti tabellari previsti dal CCNL 22-24 tramite la piattaforma NoiPa.

Stipendio febbraio 2026: una tantum, conguaglio, nuovi arretrati. Il cedolino per docenti e ATA è ora visibile su NoiPAIl cedolino relativo al mese di febbraio 2026 per docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato al 31 agosto o 30 giugno 2026 è adesso visibile su NoiPA. orizzontescuola.it

Stipendio febbraio 2026: cosa hanno trovato docenti e ATA nel cedolino noipa?Scopri il cedolino di febbraio 2026 su NoiPA. Controlla una tantum, conguagli fiscali e arretrati stipendiali. informazionescuola.it

Sì, proprio lui: il conguaglio fiscale… e chi non ricorda i cedolini "da 1 euro" che tolgono il sonno a docenti e ATA Quest'anno però c