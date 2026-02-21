Cedolini scuola febbraio 2026 voci mancanti e importi errati negli arretrati Anief spiega come tutelarsi prima che scadano i termini | Oltre 1500 segnalazioni ricevute VIDEO
Anief ha ricevuto oltre 1500 segnalazioni da parte di insegnanti e personale scolastico riguardo ai cedolini di febbraio 2026, evidenziando voci mancanti e importi sbagliati negli arretrati. Molte richieste riguardano errori nelle cifre indicate e problemi di trasparenza nei calcoli. Il sindacato invita i lavoratori a controllare attentamente le buste paga prima della scadenza dei termini per eventuali contestazioni. La situazione richiede attenzione immediata.
Il sindacato Anief registra un numero elevato di richieste di chiarimenti sulla correttezza degli arretrati CCNL 2022-24 corrisposti di recente al personale della scuola.
Stipendio docenti e ATA, arretrati: la UIL Scuola Rua segnala incongruenze negli importi erogati a gennaio e chiede l’intervento immediato del MEFLa UIL Scuola Rua ha segnalato al Ministero dell'Economia e delle Finanze alcune incongruenze negli importi degli arretrati dello stipendio di docenti e personale ATA erogati a gennaio, relative al CCNL 2022-2024.
Il personale scolastico può consultare da subito gli aumenti tabellari previsti dal CCNL 22-24 tramite la piattaforma NoiPa.
Stipendio febbraio 2026: una tantum, conguaglio, nuovi arretrati. Il cedolino per docenti e ATA è ora visibile su NoiPAIl cedolino relativo al mese di febbraio 2026 per docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato al 31 agosto o 30 giugno 2026 è adesso visibile su NoiPA. orizzontescuola.it
Stipendio febbraio 2026: cosa hanno trovato docenti e ATA nel cedolino noipa?Scopri il cedolino di febbraio 2026 su NoiPA. Controlla una tantum, conguagli fiscali e arretrati stipendiali. informazionescuola.it
