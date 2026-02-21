C’è una libreria in Alabama che vende solo copie autografate

Un anziano ex sarto in Alabama ha aperto una libreria che vende solo copie autografate, spesso al prezzo di copertina. La sua scelta sorprende molti, ma la libreria attira clienti da tutta la regione. La maggior parte dei libri sono donati o scovati in mercatini dell’usato, e il proprietario firma ogni copia a mano. La sua idea insolita ha trasformato il negozio in una destinazione curiosa per collezionisti e appassionati. La libreria continua ad attrarre visitatori interessati a scoprire pezzi unici.

Nei sobborghi di Birmingham, una città di circa un milione di abitanti in Alabama, nel sud degli Stati Uniti, c'è una piccola libreria che vende solo libri autografati. Non si tratta di libri antichi o rari, ma perlopiù di novità, quasi tutte prime edizioni e con la copertina rigida, che il libraio novantenne Jake Reiss vende da sempre al prezzo di copertina. Questa scelta apparentemente controintuitiva – di solito ottenere copie autografate costa tempo, fatica, e quindi soldi – garantisce alla libreria, che si chiama Alabama Booksmith, un notevole successo. Secondo Casey Cep, la giornalista del New Yorker che l'ha visitata, da fuori l'Alabama Booksmith non ha nulla di speciale: la struttura a due piani ha poche finestre e si trova di fianco a una grande strada trafficata, in una zona circondata da parcheggi.