C’è rabbia e commozione Morte del piccolo Domenico fiori e tanta gente fuori dall’ospedale
La morte di Domenico, un bambino di due anni e mezzo, ha suscitato forte emozione in Italia. La causa è legata a complicazioni dopo il trapianto di cuore, reso necessario da un problema con l’organo precedente. Centinaia di persone si sono radunate davanti all’ospedale, portando fiori e mostrando solidarietà. La comunità si stringe intorno alla famiglia, ancora sconvolta dall’evento tragico. La scena di dolore si è ripetuta in molte città del paese.
Grande choc in tutta Italia per la notizia della morte di Domenico, il bambino di due anni e mezzo sottoposto a trapianto di cuore dopo il caso dell’organo danneggiato dal ghiaccio secco. Una vicenda che per settimane ha tenuto con il fiato sospeso l’opinione pubblica e che si è conclusa nel modo più doloroso. Il decesso è avvenuto alle 9,20 di sabato 21 febbraio 2026. Intorno alle 5.30 il piccolo era andato in arresto cardiocircolatorio, a seguito di un improvviso e ulteriore peggioramento delle condizioni cliniche. Il giorno precedente, d’intesa con la famiglia, era stata avviata la pianificazione condivisa delle cure, con l’esclusione dell’accanimento terapeutico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Morto il piccolo Domenico: l'annuncio dall'ospedaleIl piccolo Domenico, di appena 2 anni, è morto dopo aver subito un trapianto di cuore il 23 dicembre.
Morte del piccolo Domenico, le reazioni e i commentiIl piccolo Domenico è deceduto questa mattina, causando grande dolore tra familiari e cittadini.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Art Night - Rai.it; Olimpiadi, tra rabbia e delusione per una medaglia sfumata: quando gli atleti restano umani; Quando il gioco si fa duro: U2 e la ‘rabbia politica’; Sinner, la rabbia ritrovata: Mi sento pronto, c'è solo una cosa che posso controllare...
Crati fuori controllo: allagata la Piana di Sibari. Stasi: «C’è rabbia oltre che stanchezza» – FOTONon ci sono vittime né persone isolate, ma i danni sono ingenti: colture distrutte, aziende allagate e diversi capi di bestiame morti ... corrieredellacalabria.it
Due alluvioni in 8 anni: a Corigliano Rossano la rabbia di chi non vuole più aspettare«Questa volta saremo direttamente noi a seguire l’ennesima tragedia preannunciata dalla quale difficilmente ci rialzeremo». C’è rabbia e amarezza sulle sponde del Crati. Le comunità di Ministalla, Thu ... cosenza.gazzettadelsud.it
Morte di Camilla Di Pumpo, la famiglia scrive alla vigilia della Cassazione: “Chiediamo verità e giustizia” Giovedì la Suprema Corte deciderà sull’ammissibilità del ricorso. I genitori e il fratello affidano a una lettera aperta dolore, rabbia e speranza L'arti - facebook.com facebook