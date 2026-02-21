C’è rabbia e commozione Morte del piccolo Domenico fiori e tanta gente fuori dall’ospedale

La morte di Domenico, un bambino di due anni e mezzo, ha suscitato forte emozione in Italia. La causa è legata a complicazioni dopo il trapianto di cuore, reso necessario da un problema con l’organo precedente. Centinaia di persone si sono radunate davanti all’ospedale, portando fiori e mostrando solidarietà. La comunità si stringe intorno alla famiglia, ancora sconvolta dall’evento tragico. La scena di dolore si è ripetuta in molte città del paese.

Grande choc in tutta Italia per la notizia della morte di Domenico, il bambino di due anni e mezzo sottoposto a trapianto di cuore dopo il caso dell’organo danneggiato dal ghiaccio secco. Una vicenda che per settimane ha tenuto con il fiato sospeso l’opinione pubblica e che si è conclusa nel modo più doloroso. Il decesso è avvenuto alle 9,20 di sabato 21 febbraio 2026. Intorno alle 5.30 il piccolo era andato in arresto cardiocircolatorio, a seguito di un improvviso e ulteriore peggioramento delle condizioni cliniche. Il giorno precedente, d’intesa con la famiglia, era stata avviata la pianificazione condivisa delle cure, con l’esclusione dell’accanimento terapeutico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

