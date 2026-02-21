C' è posta per te torna stasera su Canale 5 | ospiti e anticipazioni della settima puntata

C'è posta per te torna questa sera su Canale 5, perché il pubblico ha mostrato grande interesse nella settima puntata. La programmazione si scontra con il secondo speciale de L’Eredità, che attira molti spettatori. La produzione ha confermato che ci saranno nuovi ospiti e storie emozionanti. La trasmissione continuerà a coinvolgere il pubblico con le sue sorprese e confronti. La puntata si conclude alle 23:30, lasciando spazio alle prossime sorprese.

Torna C'è posta per te, in prima serata sull'ammiraglia Mediaset, con la settima puntata, che dovrà vedersela con il secondo speciale de L'Eredità: ecco le anticipazioni di sabato 21 febbraio Ancora un sabato in compagnia di C'è posta per te, che torna stasera su Canale 5 in prima serata con la settima puntata. Che sarà anche l'ultima prima della pausa sanremese: nonostante quanto "minacciato" qualche settimana fa, Mediaset alla fine non farà una vera e propria contro-programmazione, nel timore, lecito, di un brusco calo di ascolti. C'è posta per te: cosa succederà sabato 21 febbraio Emozioni forti e momenti di leggerezza: questo è il consuteo mix su cui punta C'è posta per te, che non mancherà certo nella puntata di stasera.