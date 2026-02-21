C’è Posta per Te 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la settima puntata

C’è Posta per Te 2026 ha registrato un grande successo grazie alla presenza di ospiti speciali e storie emozionanti. La causa è l’interesse crescente del pubblico per il format che combina emozioni e confronti diretti. La puntata di questa sera, alle 21:45 su Canale 5, presenta nuove storie di persone che cercano di risolvere vecchi malintesi. Gli spettatori possono seguire l’evento anche in live streaming. La serata si preannuncia ricca di sorprese e momenti coinvolgenti.

Questa sera, sabato 21 febbraio 2026, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la settima puntata di C'è Posta per Te 2026, lo storico programma di Maria De Filippi nato nel 2000. In questi anni, tra i numeri ospiti che hanno reso speciale una sorpresa, abbiamo visto attori come: Claudio Amendola, Beppe Fiorello, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Gabriel Garko, Marco Bocci, Giulia Michelini e star internazionali come Julia Roberts, Richard Gere, Sean Penn, Johnny Depp, Jude Law, Bradley Cooper, John Travolta, Dustin Hoffman, Patrick Dempsey, Robert De Niro e tanti altri. C'è posta per te 21 febbraio 2026, anticipazioni e ospiti: Sabato 21 febbraio 2026 torna in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento con C'è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi. La trasmissione, giunta alla ventinovesima edizione, ... C'è Posta Per Te, un grande amore torna dal passato, tra lacrime e risate: cosa vedremo stasera. Mentre su Rai 1 va in onda lo speciale de L'Eredità, Maria De Filippi sfodera colpi di scena ed emozioni forti: tutte le anticipazioni della settima puntata.