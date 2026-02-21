C’è Posta per Te 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la settima puntata

Da tpi.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è Posta per Te 2026 ha registrato un grande successo grazie alla presenza di ospiti speciali e storie emozionanti. La causa è l’interesse crescente del pubblico per il format che combina emozioni e confronti diretti. La puntata di questa sera, alle 21:45 su Canale 5, presenta nuove storie di persone che cercano di risolvere vecchi malintesi. Gli spettatori possono seguire l’evento anche in live streaming. La serata si preannuncia ricca di sorprese e momenti coinvolgenti.

c8217232 posta per te 2026 streaming e diretta tv dove vedere la settima puntata
© Tpi.it - C’è Posta per Te 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la settima puntata

. Questa sera, sabato 21 febbraio 2026, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la settima puntata di C’è Posta per Te 2026, lo storico programma di Maria De Filippi nato nel 2000. In questi anni, tra i numeri ospiti che hanno reso speciale una sorpresa, abbiamo visto attori come: Claudio Amendola, Beppe Fiorello, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Gabriel Garko, Marco Bocci, Giulia Michelini e star internazionali come Julia Roberts, Richard Gere, Sean Penn, Johnny Depp, Jude Law, Bradley Cooper, John Travolta, Dustin Hoffman, Patrick Dempsey, Robert De Niro e tanti altri. 🔗 Leggi su Tpi.it

Leggi anche: C’è Posta per Te 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

C’è Posta per Te 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntataEcco dove seguire la seconda puntata di C’è Posta per Te 2026, in onda sabato 17 gennaio alle ore 21:45 su Canale 5.

C’è Posta Per Te 2026 quando inizia e lista completa degli ospiti

Video C’è Posta Per Te 2026 quando inizia e lista completa degli ospiti
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: C'è Posta per Te, stasera 21 febbraio: le anticipazioni della nuova puntata; Sesta puntata Sabato 14 febbraio - C'è posta per te Le puntate | Witty TV; C'è Posta Per Te, un grande amore torna dal passato, tra lacrime e risate: cosa vedremo stasera; C'è Posta per Te, Antonio chatta con un'altra donna: Vorrei morderti i piedi. E la moglie lo butta fuori di casa: come è finita.

c è posta perC’è posta per te 21 febbraio 2026, anticipazioni e ospitiSabato 21 febbraio 2026 torna in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento con C’è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi. La trasmissione, giunta alla ventinovesima edizione, ... napolike.it

c è posta perC'è Posta Per Te, un grande amore torna dal passato, tra lacrime e risate: cosa vedremo staseraMentre su Rai 1 va in onda lo speciale de L'Eredità, Maria De Filippi sfodera colpi di scena ed emozioni forti: tutte le anticipazioni della settima puntata. libero.it