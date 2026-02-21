C’è Posta per Te 2026 | anticipazioni e ospiti della settima puntata 21 febbraio

Maria De Filippi presenta la settima puntata di C’è Posta per Te 2026, trasmessa questa sera su Canale 5 alle 21:45. La puntata include numerosi ospiti e storie di emozioni forti che coinvolgono il pubblico. La produzione ha annunciato che saranno ripercorsi alcuni momenti simbolo del programma, mentre si aspettano sorprese sorprendenti. La serata promette di regalare anche nuovi incontri tra persone che cercano di ricucire vecchi rapporti.

. Questa sera, sabato 21 febbraio 2026, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la settima puntata di C’è Posta per Te 2026, lo storico programma di Maria De Filippi nato nel 2000. In questi anni, tra i numeri ospiti che hanno reso speciale una sorpresa, abbiamo visto attori come: Claudio Amendola, Beppe Fiorello, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Gabriel Garko, Marco Bocci, Giulia Michelini e star internazionali come Julia Roberts, Richard Gere, Sean Penn, Johnny Depp, Jude Law, Bradley Cooper, John Travolta, Dustin Hoffman, Patrick Dempsey, Robert De Niro e tanti altri. 🔗 Leggi su Tpi.it

C’È POSTA PER TE – REACTION ALLA STORIA DEL TRADIMENTO

