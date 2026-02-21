Cavallino derby con Forlì | Abbiamo tanta rabbia

La Cavallino ha perso una partita importante contro il Forlì, motivo che ha scatenato grande rabbia tra i giocatori e i tifosi. La squadra ha mostrato determinazione, ma alla fine il risultato non è stato positivo. La sfida si è svolta al campo di casa, dove i sostenitori hanno esultato e poi espresso delusione. La squadra si prepara ora per la prossima partita, cercando di reagire alle difficoltà recenti.

Per la terza giornata del girone di ritorno la Cavallino affronta una seconda gara consecutiva in casa. Al palasport arriverà oggi la Querzoli Forlì (si gioca alle ore 18). Si tratta di un confronto classico fra le due formazioni in serie B, che ha avuto però puntate anche in serie A2 e A1. Quella di oggi è però una partita importante ai fini della classifica solo per i romagnoli, che mantengono intatte alcune possibilità di poter arrivare al secondo posto e quindi agguantare la posizione play-off meno favorevole. Tutto questo nonostante due sconfitte consecutive nell’affrontare il giro di boa abbiano un po’ rallentato la corsa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Leggi anche: "Abbiamo impegnato le nostre voci con tanta voglia di imparare" Forlì, guarda chi si vede: Pollone: "Bel derby con le due tifoserie"Forlì si prepara ad accogliere nuovamente Luca Pollone, ex giocatore della Rinascita Basket Rimini, noto per la sua energia e le doti difensive. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Volley, derby alle 16,30. Cavallino 4 Torri a Forlì: Una tappa di crescita»Dall’Olio: Credo che sarà la battuta, su entrambi i fronti, a poter fare la differenza. Attenzione ai loro esterni, sicuramente il punto di forza attualmente in organico. Terza giornata di serie B ... ilrestodelcarlino.it Volley B1 femminile - Preoccupa ancora la situazione economica della società. Per la Teodora derby pomeridiano: alle 17 arriva ForlìPer l’Olimpia Teodora c’è il derby, ormai classico, con la Life365 Forlì guidata in panchina dall’ex Nello Caliendo, che difende un piccolo vantaggio in classifica sulla zona retrocessione. Si gioca ... sport.quotidiano.net Non c’è lesione al polpaccio per Lautaro, ma solo un risentimento. Dovrebbe comunque certamente saltare il ritorno con il Bodo, e provare a esserci nel Derby. - facebook.com facebook