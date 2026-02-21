cava fornace nervi tesi lite comitato gestori

La disputa sulla Cava Fornace ha portato a una discussione accesa tra le amministrazioni locali. Sei Comuni si riuniscono per decidere il futuro della cava, spostando l’incontro dal solito spazio di Villa Bertelli al palazzetto di Forte. I rappresentanti affrontano questioni legate all’uso del territorio e alle attività di estrazione, creando tensioni tra le parti coinvolte. L’incontro si svolge in un clima di grande attesa e nervosismo, con i cittadini che seguono attentamente gli sviluppi.

Sarà il palazzetto di Forte, e non più Villa Bertelli, ad accogliere il consiglio congiunto di sei Comuni – Pietrasanta, Montignoso, Forte dei Marmi, Seravezza, Massa e Carrara – sul caso Cava Fornace. La scelta è dovuta al fatto che sono attesi 160 consiglieri, con la data che verrà fissata alla riunione di giovedì 26. L'annuncio è stato fatto ieri al sopralluogo in discarica dell'assessore regionale all'ambiente David Barontini e del consigliere Gianni Lorenzetti (presidente Quarta commissione regionale) e al successivo incontro a Villa Schiff (Montignoso) con le amministrazioni comunali e il Comitato anti-discarica.

Cava Fornace: audizione in Consiglio regionale per Comitato cittadini e Comuni. “Avviato percorso per la chiusura della discarica”La commissione Ambiente del Consiglio regionale toscano ha ascoltato questa mattina i rappresentanti del Comitato dei cittadini, Legambiente e Italia Nostra.

Antisemitismo, nervi tesi nel PdNel dibattito politico, il Partito Democratico conferma la volontà di rispettare la data del 27 gennaio, Giorno della Memoria, per l’avvio delle iniziative contro l’antisemitismo.

