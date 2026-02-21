Catanzaro | la Madonna di Paravati porta speranza al quartiere Corvo

La processione della Madonna di Paravati ha attraversato il quartiere Corvo a Catanzaro, portando conforto ai residenti. La statua, trasportata a mano da devoti, ha attirato molte persone che si sono riunite per pregare e condividere un momento di solidarietà. La tradizione, che si ripete ogni anno, coinvolge diverse famiglie del quartiere, che si preparano con cura e partecipano con entusiasmo. La fede continua a rafforzare il senso di comunità tra i cittadini.

Catanzaro accoglie la Madonna Pellegrina di Paravati: un momento di fede e speranza nel cuore del quartiere Corvo. Un profondo segno di devozione mariana si prepara ad animare il quartiere Corvo di Catanzaro questo sabato 21 febbraio 2026. La Parrocchia "Santa Famiglia" accoglierà il Raduno dei Cenacoli di Preghiera "Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime", culminando con l'arrivo della Madonna Pellegrina di Paravati, effigie legata alla figura mistica di Natuzza Evolo. L'evento rappresenta un'occasione di intensa comunione per i fedeli e un rinnovato richiamo alla spiritualità in un contesto sociale in costante evoluzione.