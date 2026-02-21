Cassazione | sindacati la critica non può ledere l’immagine pubblica

La Cassazione ha stabilito che le affermazioni critiche dei sindacati non devono danneggiare la reputazione pubblica. La decisione arriva dopo un caso in cui un sindacalista aveva espresso commenti severi su un’azienda, attirando accuse di diffamazione. Ora, si chiarisce che i rappresentanti dei lavoratori possono esprimersi liberamente, purché rispettino i limiti previsti dalla legge. La sentenza conferma il ruolo di garanzia della libertà di espressione nel dibattito pubblico.

La libertà di critica, pilastro della democrazia, incontra confini ben definiti anche per i rappresentanti sindacali. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza 28442026, delineando un perimetro entro cui l’espressione di giudizi, anche severi, non può ledere l’immagine e la reputazione della Pubblica Amministrazione. La decisione, destinata a fare da riferimento interpretativo, chiarisce il delicato equilibrio tra diritto di espressione, attività sindacale e tutela dell’onorabilità. Il caso che ha portato i giudici a pronunciarsi nasceva all’interno dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

De Jong critica l'arbitraggio: «Se l'immagine non è AI, è inaccettabile»De Jong ha espresso forte disapprovazione per le decisioni arbitrali, sostenendo che se le immagini non sono generate dall’intelligenza artificiale, sono inaccettabili.

Critica sindacale, scatta la sanzione disciplinare: quando è legale per la CassazioneMassimo Rossi ha ricevuto una sanzione disciplinare dopo aver criticato pubblicamente la gestione del sindacato.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.